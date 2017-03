Griezmann punido por homenagem à mulher

Não gostaram

Atacante ficou indignado com a multa Foto: JAVIER SORIANO/AFP / AFP

Antoine Griezmann foi punido com um cartão amarelo e uma multa por ter comemorado um gol marcado no domingo, na vitória do Atlético de Madrid sobre o Valencia (3 a 0) mostrando uma mensagem para a mulher na camiseta, anunciou nesta quarta-feira a federação espanhola (RFEF).

Após abrir o placar aos 10 minutos de jogo, Griezmann comemorou revelando uma camiseta branca sob a camisa do Atlético com a mensagem "Feliz cumple Gordita" (Feliz aniversário gordinha, em espanhol).

A RFEF não informou o valor da multa, mas o regulamento disciplinário em vigor na Espanha prevê que a divulgação de uma mensagem, qualquer que seja, é passível de punição com multa até 3 mil euros e um cartão amarelo.

Griezmann não viu com bons olhos a punição e reclamou publicamente pela rede social Twitter.

"Uma multa e um cartão amarelo por ter felicitado minha mulher, isso três dias depois... #Vácuidardasuavida", escreveu o francês.

O atacante da seleção francesa é casado com a espanhola Erika Choperena, com quem tem uma filha.

Em final de fevereiro, o regulamento da RFEF já havia sido duramente criticado, após o atacante da Real Sociedad Juanmi ter recebido um cartão amarelo contra o Eibar (2-2), depois de homenagear um jovem torcedor andaluz que faleceu devido a um câncer. Juanmi acabou expulso no segundo tempo ao receber um segundo cartão amarelo.

*AFP