Havaiano ganha nota 10 em tubo e manda Filipinho para a repescagem em Margaret River

O havaiano Sebastian Zietz comprovou que gosta de surfar na etapa de Margaret River, na Austrália. Nesta quarta-feira, o atual campeão da etapa começou bem a edição de 2017 com uma nota 10 conquistada em um tubo. Ele somou 14.83 pontos em um dia de notas baixas e foi diretamente à terceira fase ao vencer a bateria contra o brasileiro Filipe Toledo e o australiano Ethan Ewing.

And just like that... a Perfect 10. @cbasszietz #DrugAware #MargiesPro pic.twitter.com/wbIgIQTUF4