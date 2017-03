Hazard se machuca e desfalca Bélgica nas Eliminatórias

Ausência

A badalada — e às vezes contestada — seleção belga terá a ausência de seu principal jogador para os jogos diante da Suécia, dia 25, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e da Rússia, dia 28, em amistoso. Trata-se de Eden Hazard.

O astro do Chelsea sofreu uma lesão na panturrilha contra o Stoke City, no último fim de semana, em duelo válido pelo Campeonato Inglês. Com o contratempo, Antonio Conte e a comissão técnica dos Blues optaram por não agravar a lesão do camisa 10.

Roberto Martínez, técnico da seleção belga, concordou com o corte, afirmando que será um "bom teste" entrar em campo sem Hazard.

— Eden sofreu uma lesão antes da partida contra o Stoke. É uma grande decepção para ele, porque não poderá liderar a equipe. Se você quer estar em um bom time, você tem que absorver tudo. Isso é um bom teste para nós. Eu vou observar jogadores que podem pegar esse papel — disse Martínez, que não anunciou um substituto para a vaga.

Atualmente, a Bélgica lidera o Grupo G das Eliminatórias, que conta ainda com Grécia, Bósnia, Chipre, Estônia e Gibraltar. Em quatro partidas, os Diabos Vermelhos venceram todas, somando 21 gols a favor e apenas um contra.