Herói, Sergi Roberto comemora: "Estamos preparados para tudo"

O Barcelona conseguiu um feito inacreditável no Camp Nou. Após perder por 4 a 0 no jogo de ida, em Paris, os catalães marcaram no final e fizeram incríveis 6 a 1 em casa. Autor do gol do título, Sergi Roberto perdeu o lugar para Rafinha entre os titulares e entrou no final para marcar o sexto.

- Me atirei com tudo, sem saber se estava em linha. Sai do chão para comemorar. Era muito complicado, tínhamos que fazer três gols e estamos muito felizes. Saímos abalados de Paris e isso agora é incrível - comemorou Sergi Roberto.

O Barça abriu 3 a 0 ainda no início da segunda etapa e sofreu um gol de Edinson Cavani, o que obrigava a equipe a marcar mais três vezes. Sem problemas para um dos melhores times do mundo. Neymar marcou aos 42 e aos 45 e Sergi fez o da vitória aos 51.

- Estamos preparados para tudo. Os torcedores foram dez jogadores a mais e isso tudo é para eles. Vamos comemorar um pouco e pensar no jogo do Campeonato Espanhol - comemorou Sergi Roberto.