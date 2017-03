Higuaín encontrará hostilidade na volta a Nápoles

Sem perdão





"Traidor", "mercenário" e "Judas": oito meses depois de abandonar o Napoli para jogar na Juventus, o atacante argentino Gonzalo Higuaín, que deixou o papel de ídolo para se tornar vilão dos napolitanos, volta ao estádio San Paolo, no domingo, onde a torcida o espera com rancor.

Em maio, Higuaín ainda cantava com os torcedores organizados da Napoli, comemorando a classificação para a Liga dos Campeões e a marca história de 36 gols em uma temporada da Serie A. Três meses depois, o rosto do artilheiro saía dos cartazes que anunciavam a concentração de pré-temporada da equipe e muitos torcedores jogaram a camisa 9 no lixo.

– Os napolitanos esperam sua volta há um ano. Sua saída foi muito ruim e mal recebida, especialmente pela maneira como se comportou. Ele falou que estava encantado com a Napoli e saiu por dinheiro. É um mercenário e um traidor – afirmou Bruno Alcidi, que administra o Bar Nilo, no coração do centro histórico da cidade.

No estabelecimento, Alcidi instalou uma espécie de altar dedicado ao ídolo Diego Maradona, outro argentino que vestiu as cores da equipe local, mas que ainda conserva a devoção dos torcedores de Nápoles.

– Higuaín é um grande jogador, mas não vale nada para nós. Olha Maradona. Ele deixou seu coração em Nápoles, é um santo. Na história do clube, Higuaín é um zero a esquerda. Apesar dos 36 gols, é um nada – lamenta Salvatore Romana, torcedor da Napoli, em frente às lojas da famosa Via San Gregorio Armeno.

Na cidade que um dia o idolatrou, agora se vê imagens de Higuaín com a camisa da Juventus, acompanhada de mensagens como "sou um traidor", "sou um ingrato" ou "sou uma lota", esta última no dialeto napolitano que xinga a pouca gratidão do artilheiro, acolhido na cidade depois de abandonar o Real Madrid.

A ida de Higuaín para a Juventus deu lugar para referências escatológicas, ao ponto da torcida imprimir seu rosto e a mensagem "Juve Merda" em rolos de papel higiênico. Também fizeram montagens com sua cara saindo de um vaso sanitário.

Até Maradona reconheceu o erro do compatriota.

– Fez isso pelas costas dos torcedores. Se tivesse feito direito, odiariam menos. Sair de um time não é nada de outro mundo, mas deixar a Napoli é diferente – declarou o ídolo para o jornal La Gazzetta dello Sport.

Higuaín trocou o amor, a paixão e os sentimentos pelo pragmatismo, pouco compreensível para os torcedores do estádio San Paolo.

– Uma camisa tem valor, mas no final o futebol é um trabalho como outro qualquer. Cada um tem que escolher o que o faz feliz, o que considere melhor para si e para seu crescimento – falou o atacante em fevereiro para a Sky Sport.

-Mas o que o goleador pode esperar de seu retorno ao estádio, no domingo? A torcida organizada já revelou que Higuaín não merece que seja gasto dinheiro para produzir grandes faixas contra ele.