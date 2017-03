Hoffenheim vence em Berlim e dá grande passo para Champions

A caminho

O Hoffenheim deu grande passo para a Liga dos Campeões, nesta sexta-feira, e assumiu provisoriamente a terceira colocação da Bundesliga, depois de vencer o Hertha Berlim por 3 a 1 pela abertura da 26ª rodada.

Graças a dois gols do croata Andrej Kramaric e um de Niklas Sule, o Hoffenheim se impôs fora de casa ao concorrente direto pela vaga. A oito rodadas do fim, os comandados do jovem treinador Julian Nagelsmann somam 48 pontos, oito de vantagem sobre o time de Berlim, que é a primeira equipe fora da zona de classificação para a Champions.

Os três primeiros garantem vaga direta para a competição, enquanto o quarto colocado tem que participar de uma fase preliminar do torneio europeu.

O Hertha abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo, com o eslovaco Peter Pekarik, mas os visitantes empataram sete minutos depois, com Kamaric cobrando pênalti.

Na segunda etapa, Maximilian Mittelstädt foi expulso. Sule aproveitou a vantagem numérica e virou o jogo, aos 31. Karamic fechou a conta, aos 41 minutos.

O Hoffenheim é outra revelação da temporada, junto ao RB Leipzig, segundo colocado. Financiado pela empresa de informática SAP, a equipe assumiu a terceira colocação em outubro e desde então nunca abandonou o pelotão que briga pelas competições europeias.

O líder Bayern de Munique enfrenta o Ausburg, enquanto o Leipzig joga contra o lanterna Darmstadt, em partidas que serão realizadas no sábado.

O Borussia Dortmund vai tentar recuperar a terceira colocação contra o Schalke 04, no tradicional clássico do Vale do Ruhr.

Resultados da 26ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira:

Hertha Berlim - Hoffenheim 1 - 3

Sábado:

(10h30) Bayern de Munique - Augsburg

Schalke 04 - Borussia Dortmund

Hamburgo - Colônia

Freiburg - Werder Bremen

RB Leipzig - Darmstadt

(13h30) Eintracht Frankfurt - B. Moenchengladbach

Domingo:

(10h30) Ingolstadt - Mainz

(12h30) Bayer Leverkusen - Wolfsburg

*AFP