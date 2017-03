Holandês do Sporting entra na briga com Messi pela Chuteira de Ouro

Lista de goleadores

O prêmio Chuteira de Ouro, concedido ao goleador da Europa, levando em conta apenas os gols nos campeonatos nacionais, ganhou um forte concorrente. O holandês Bas Dost marcou quatro vezes na vitória do Sporting sobre o Tondela, pelo Campeonato Português, no último fim de semana, e agora é o segundo colocado da lista.



A liderança é de Messi. Com 23 gols, o argentino tem 46 pontos na disputa. Bas Dost agora soma 22 gols no Campeonato Português, acumulando, portanto, 44 pontos.



Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Quem é Bas Dost?



Nascido em Deventer, na Holanda, Bas Dost tem 27 anos. Destro, tem 1m92cm e chegou ao Sporting em 2016. Foi o reforço mais caro da história do clube, que desembolsou 10 milhões de euros — com possibilidade de acréscimo de dois milhões, caso alcance objetivos — para tirá-lo do Wolfsburg, da Alemanha.



Antes de jogar no futebol alemão, Bas Dost atuou no país onde nasceu. Pelo Heerenveen, último clube antes de deixar a Holanda, teve momentos de brilho. Em partida contra o Excelsior, na temporada 2011/2012, marcou cinco vezes e terminou o Campeonato Holandês com 32 gols em 34 jogos.



No último sábado, contra o Tondela, o atacante quase igualou os cinco gols em um único jogo, como naquela temporada inesquecível na Holanda. Porém, desperdiçou um pênalti e ficou com "apenas" quatro.



Bas Dost foi perdoado, é claro. A boa fase vem o colocando entre os convocados da seleção holandesa. Para contratá-lo, porém, é outra história. Terá de pagar a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros quem quiser tirá-lo do terceiro colocado do Campeonato Português.



Como está a corrida pela Chuteira de Ouro*:



1º - Messi (Barcelona), 23 gols, 46 pontos

2º - Bas Dost (Sporting), 22 gols, 44 pontos

Belotti (Torino), 22 gols, 44 pontos

Aubameyang (Borussia Dortmund), 22 gols, 44 pontos

5º - Lewandowski (Bayern de Munique), 21 gols, 42 pontos

Suárez (Barcelona), 21 gols, 42 pontos

6º - Cavani (PSG), 27 gols, 40,5 pontos*



(*) Enquanto os gols na Espanha, Itália, Alemanha, Portugal e Inglaterra valem 2 pontos cada, na França o peso é menor: 1,5.

