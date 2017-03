Hugo Calderano cai no ranking pela primeira vez desde a Rio 2016

Tênis de mesa

Depois de ficar fora do Aberto do Aberto do Catar – etapa Platinum por conta de uma lesão muscular na perna direita, Hugo Calderano acabou perdendo posições no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). O brasileiro, que alcançou a 17ª posição em fevereiro, a melhor da carreira até o momento, agora está na 23ª.

Esta foi a primeira vez que o jovem atleta caiu na lista desde outubro, após os Jogos Olímpicos Rio 2016. Ele chegou à competição como 54º melhor jogador e classificou-se às oitavas de final, subindo para a 31ª colocação.

Cazuo Matsumoto manteve a posição 96, enquanto Gustavo Tsuboi, que foi o único representante brasileiro no Catar, foi da 90ª para a 101ª. Já Thiago Monteiro perdeu uma colocação, sendo o número 137.



No feminino, Lin Gui, a melhor brasileira colocada, caiu da 106ª colocação para a 119ª e a jovem Bruna Takahashi está na 184ª. Ambas estão passando por um período de intercâmbio na Dinamarca. Alexia Nakashima, por sua vez, está na posição 325.



*LANCEPRESS