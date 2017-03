Ibra perde pênalti, e Manchester United só empata no Inglês

Jogo polêmico

O jogo entre Manchester United e Bournemouth foi repleto de polêmica. Neste sábado, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Inglês, o United recebeu a equipe rubro-negra, saiu na frente, mas ficou apenas no empate por 1 a 1 em Old Trafford. Rojo e King marcaram os gols do confronto, caracterizado por uma atuação confusa do árbitro Kevin Friend.

Com o resultado, o United segue por mais uma rodada estacionado na sexta colocação, com 49 pontos. Já o Bournemouth somou 27, indo à 14ª posição.

No primeiro tempo, o Manchester United foi muito superior. A equipe Red Devil deu 10 chutes, sendo cinco deles na direção do gol. Entretanto, apesar da supremacia, o time de José Mourinho só conseguiu balançar a rede aos 23 minutos, com Marcos Rojo. Depois de muita paciência, girando a bola e trocando passes, Valencia resolveu arriscar de fora de área. No meio do caminho, Rojo colocou o pé esquerdo para abrir o marcador em Old Trafford.

Depois do gol, o United seguiu com o ritmo forte, pressionando o time visitante. No entanto, em uma jogada de Pugh, o camisa 7 acabou derrubado dentro da área pelo zagueiro Phil Jones. Na cobrança, já aos 40 minutos, King, ex-Manchester United, deixou tudo igual.

Polêmica

No fim da etapa inicial, um lance envolvendo Ibrahimovic e Mings gerou polêmica. O atacante sueco caiu próximo à grande área mas, enquanto estava no chão, o zagueiro Mings acabou atingindo o camisa 9 do United na cabeça. No lance seguinte, Ibra devolveu, dando uma cotovelada no jogador do Bournemouth.

Como já tinha o cartão amarelo, o árbitro ficou apenas na conversa com o atacante de 35 anos do Manchester United. Revoltado com a agressão e com a decisão do árbitro, Surman, por reclamação, levou o segundo amarelo e foi expulso.

Com um a menos, o Bournemouth se fechou durante todo o segundo tempo. O United, por sua vez, continuava em cima. Pogba, aos 10 minutos, acertou uma bomba, mas o goleiro Boruc, que teve grande atuação, mandou para escanteio.

Sem conseguir furar o bloqueio defensivo dos visitantes, José Mourinho colocou Rashford, Fellaini e Shaw nas vagas de Rooney, Carrick e Lingard, respectivamente. Logo após as alterações, Smith colocou a mão na bola dentro da área, e Kevin Friend assinalou a penalidade. Ibra, que fez um segundo tempo muito abaixo, chutou no canto direito e viu Boruc fazer grande defesa.

Cinco minutos foram dados de acréscimos, mas não foi o suficiente para um dos lados ampliar o marcador e obter a vitória.

Na próxima rodada do Inglês, o Manchester United enfrenta o Southampton domingo, dia 12 de março, fora de casa. Já o Bournemouth recebe o West Ham, no sábado, no Vitality Stadium.