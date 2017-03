Ibrahimovic e Mings convocados pela comissão de disciplina

Hora da explicação

Zlatan Ibrahimovic e Tyrone Mings foram convocados pela comissão de disciplina da Federação Inglesa de Futebol (FA) por "conduta violenta" durante a partida entre Manchester United e Bournemouth, informou a entidade em comunicado, nesta segunda-feira.

O zagueiro Tyrone Mings terá que explicar o pisão aparentemente voluntário que deu na cabeça do sueco, quando o jogador do United estava no chão durante a partida, que terminou empatada em 1 a 1.

Ibrahimovic, por sua vez, é acusado de tentar fazer justiça com as próprias mãos, ao acertar uma cotovelada na cara de Mings em um duelo aéreo.

"Os jogadores estão envolvidos em dois incidentes independentes que aconteceram aos 44 minutos de jogo e que escaparam dos olhos do árbitro, mas que foram captados pelas imagens de vídeo", explicou a FA.

Os dois jogadores poderão ser punidos com três jogos de suspensão, mas a FA já afirmou que, no caso de Mings, a punição parece "claramente insuficiente".

*AFP