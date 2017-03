Instrumentos das torcidas organizadas estão vetados no Gre-Nal 412

Não pode

Apesar da pressão de torcedores de Grêmio e Inter nas redes sociais, estão mantidas as decisões em relação às organizadas para o Gre-Nal deste sábado, válido pelo Gauchão. Por motivos diferentes, os dois clubes não poderão contar com bumbos e faixas referentes às torcidas da Geral, do Grêmio, e Nação Independente, Guarda Popular e Camisa 12, do Inter, a partir das 18h30min deste sábado, na Arena.

– O Ministério Público entende a importância de existência de banda nos Estádios, para apoio ao time em campo nos dias de jogos, mas esta situação não pode servir de justificativa para que torcedores utilizem grupos organizados para a prática de atos de violência ou para tentativa de exercício de poder, buscando, inclusive, vantagens pessoais em detrimento do próprio clube. Infelizmente, em razão de atos anteriores de inaceitável violência e de desobediência às ordens judiciais praticadas por integrantes de torcidas organizadas de Grêmio e Inter, o próximo clássico não terá banda de nenhum dos times nas arquibancadas – explicou o promotor da Promotoria do Torcedor, Márcio Bressani.



Recentemente, um tumulto entre representantes das organizadas coloradas, no Estádio Antônio David Farina, em Veranópolis, paralisou por 17 minutos a partida entre o Inter e o time da casa, em janeiro. É por este motivo que o veto do Ministério Público se manterá. A questão do Grêmio é um pouco mais antiga, em novembro, no Gre-Nal válido pelo Brasileirão. Há, inclusive, imagens que mostram torcedores gremistas agredindo seguranças da Arena com bumbos e tambores durante a confusão.

– Essa situação já foi examinada por conta das reuniões preparatórias deste Gre-Nal realizadas com as direções de ambos os clubes e com a Brigada Militar. Grêmio e Inter aparentam estar entendendo cada vez mais a importância das suas participações neste processo preventivo, porque têm sido prejudicados pelas consequências daqueles atos. Neste sentido de estímulo à festa para os torcedores em geral, estão avaliando alternativas de depuração interna dessas situações que lhes são prejudiciais, e a Promotoria do Torcedor tem sido parceira nesse diálogo desde o princípio. Mas é preciso que os torcedores de Grêmio e Inter saibam que determinados grupos resistem porque não querem perder esse espaço, mesmo que isso não seja benéfico para o clube – finalizou Bressani.

Às véspera do clássico, os presidentes dos dois times, Romildo Bolzan Jr. e Marcelo Medeiros se encontraram na sede do MP com o objetivo de mobilizar o torcedor para a prevenção de atos de violência, lançando a campanha "aTorcidaPodeSerMaior". Medeiros falou sobre a importância da imprensa no processo enquanto Bolzan reforçou a necessidade de "suprimir e sufocar essas minorias". O evento contou com a presença ainda do procurador-geral da Justiça, Marcelo Lemos Dornelles.



