Inter abre treino mas Zago não revela time para enfrentar o São José

Inter

O último treino antes do jogo deste domingo (26) contra o São José pelo campeonato gaúcho contou com o apoio de torcedores no Beira-Rio. O Inter resolveu abrir os portões para que a torcida pudesse acompanhar a segunda parte da atividade. O início do trabalho, porém, ocorreu ainda com o estádio fechado, quando o técnico encaminhou o time que deve começar a partida.

Quando a imprensa e os pouco mais de cem torcedores tiveram acesso ao Beira-Rio, os jogadores já finalizavam um trabalho tático onde não havia definição de equipe. Na sequência ainda ocorreu um recreativo.

Algumas situações sobre a escalação porém, foram adiantadas pelo treinador ainda na entrevista coletiva da sexta-feira. Uendel desta vez jogará na lateral-esquerda e Victor Cuesta atuará na zaga. Resta saber quem será seu companheiro. Paulão e Léo Ortiz disputam a posição. Outra dúvida está no meio-campo, na vaga aberta por Uendel. Roberson e Valdívia são os jogadores que tem mais chances de ingressar na equipe.

O provável time para domingo tem: Danilo Fernandes; William, Léo Ortiz (Paulão), Victor Cuesta e Uendel; Anselmo, Charles e D'Alessandro; Nico López, Brenner e Valdívia (Roberson)

Após o treino a delegação colorada seguiu para Novo Hamburgo, onde ficará concentrada até o momento da partida.

