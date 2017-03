Inter-SM vence o Guarany-Ba de virada com dois gols no final do jogo

Divisão de Acesso

Depois de nove anos o Guarany-Ba voltou ao estádio Presidente Vargas, em Santa Maria, para enfrentar o Inter-SM. Apesar de sair na frente no placar, os alvirrubros não conseguiram segurar a pressão e sofreram dois gols após os 40 minutos do segundo tempo.

O Inter-SM chegou primeiro com mais perigo. Marquinhos recebeu bola e concluiu no travessão do goleiro Anderson. Mas, quem chegou ao gol foi o Guarany-Ba. Em jogada individual de Alan Bald pela direita, o meia cruzou para dentro da área, Renan Guerra deu uma casquinha na bola que encontrou Lukas Brambilla sozinho que só colocou no canto de Yan.

Ambas as equipes seguiram criando. Tanto o Guarany-Ba teve chance de ampliar como o Inter-SM de empatar a partida, mas os goleiros e as defesas conseguiram impedir alteração no placar no primeiro tempo. O Inter-SM veio mais forte no segundo tempo. Colocou uma bola na trave e na sequência saiu o gol, mas o auxiliar levantou a bandeira, anulando o lance.

Aos 41, veio o empate. Marquinhos aproveitou bom passe e chutou para o gol, sem chances para Anderson. Três minutos depois, pênalti a favor do Inter-SM. Eduardo cobrou e marcou o gol da virada.

A próxima partida do Guarany é nesta quarta-feira, à noite, no Estrela D´alva, contra o Avenida de Santa Cruz. O Inter-SM volta aos gramados contra o Santa Cruz, no Estádio Dos Plátanos, na quarta-feira.



