Irmão de Lyoto Machida, Chinzo tem luta marcada para Bellator em NY

O histórico card do Bellator NYC ganhou uma nova luta. A organização confirmou que Chinzo Machida, irmão do ex-campeão do UFC Lyoto, estará no card diante do irlandês James Gallagher, invicto no MMA, na categoria peso pena. O duelo será no Madison Square Garden, em 24 de junho.

Chinzo Machida, de 40 anos, tem uma carreira curta no MMA. Ele faz lutas espaçadas desde 2005 e, ao total, tem cinco vitórias e duas derrotas. Chinzo passou a lutar com mais regularidade desde que assinou com o Bellator, no ano passado. O baiano venceu Mario Navarro em agosto e Jamar Ocampo em janeiro deste ano — ambas por nocaute.



Já Gallagher, de 20 anos, é uma promessa irlandesa e companheiro de equipe de Conor McGregor. Ele tem seis vitórias em seis lutas na carreira — as três últimas no Bellator, sobre Mike Cutting, Anthony Taylor e Kirill Medvedovsky, as duas últimas por finalização.



O Bellator 180, em Nova York, terá presenças de Wanderlei Silva, Chael Sonnen, Fedor Emelianenko e Matt Mitrione, além de duas disputas de cinturão.