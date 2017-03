Isadora Williams estreia no Mundial de Patinação Artística no Gelo

Nesta quarta-feira

Após atingir o índice em dezembro de 2016 e intensificar os treinamentos nas últimas semanas, Isadora Williams estreia nesta quarta-feira, no Mundial de Patinação Artística no Gelo desta temporada. O torneio acontece em Helsinque, capital da Finlândia. No total, 37 atletas de 29 nacionalidades participam do primeiro dia de competição entre as mulheres. As 24 melhores avançam para o programa longo, na sexta-feira, e seguem na disputa pelo título mundial.

Isadora Williams retorna ao Mundial de Patinação Artística no Gelo após quatro anos. Em 2013, aos 17 anos, ela terminou na 25ª colocação, apenas cinco posições atrás da vaga olímpica. Ainda hoje é o melhor resultado do país na história da competição. Agora, mais experiente, a brasileira novamente almeja conseguir a classificação para os Jogos Olímpicos PyeongChang 2018. A atleta vive grande fase na carreira: nas últimas duas temporadas ela conquistou quatro medalhas em torneios internacionais de patinação artística, incluindo o primeiro ouro do país na categoria olímpica durante o Sofia Trophy, na Bulgária, em fevereiro de 2017.

– Tenho dois programas bons, com elementos fortes, e se eu conseguir executá-los sem erros a minha chance de classificação é boa. Conquistei bons resultados nas duas últimas temporada, tive maior visibilidade perante os juízes e competi mais. Estou mais madura como patinadora – admite Isadora.

