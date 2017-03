Ituano fica no empate com o Mirassol na estreia de Roque Júnior como técnico

Primeira chance

No fechamento da oitava rodada do Campeonato Paulista, o Mirassol empatou em casa com o Ituano em 1 a 1, na estreia do ex-zagueiro Roque Júnior como técnico do time de Itu. O resultado foi suficiente para o mandante retomar um lugar na zona de classificação do Grupo D, deixando o Santos em terceiro.

Agora, o Mirassol é vice-líder com 14 pontos, um a menos que a líder Ponte Preta, e um a mais que o Peixe, a quatro rodadas do fim da primeira fase. O Ituano, por sua vez, permanece na lanterna do Grupo A, com nove pontos.

O Ituano saiu na frente aos 33 minutos com o volante Wellington Simião. Ele aproveitou cruzamento de Arnaldo e marcou o seu primeiro gol no Paulista. A equipe da casa chegou à igualdade ainda na primeira etapa, aos 43 minutos, com o zagueiro Wallace, de cabeça, depois de bola levantada por Tony.

As duas equipes voltarão em campo pelo Paulistão no próximo sábado. O Mirassol receberá em casa o Santo André, às 16h. Já a equipe de Itu pegará o São Paulo, no Morumbi, no mesmo horário.

