Já classificado, Brasil vence Argentina no Sul-Americano Sub-17

Adios hermanos

Seleção garantiu a primeira posição do Grupo B, com dez pontos Foto: Divulgação / Conmebol

No Estádio Fiscal de Talca, no Chile, Brasil e Argentina se enfrentaram pela quinta rodada da primeira fase do Sul-Americano Sub-17. Com sete pontos, a Seleção Brasileira iniciou a partida garantida para a próxima fase. Quando os argentinos chegaram ao Chile, ainda era possível a classificação, mas além de ter vencido o Peru por 2 a 0, o Paraguai garantiu a vaga e eliminou os hermanos do torneio.



Com o Brasil classificado, o técnico Carlos Amadeu escalou uma equipe mista para a partida, poupando jogadores como Vinícius Júnior, Lincoln e Paulinho. Porém, a vaga não diminuiu a rivalidade entre as equipes, mas o Brasil se deu melhor e venceu o adversário por 2 a 0.

Ambos pressionaram durante a etapa inicial, mas também perderam muitas oportunidades e o placar só foi aberto aos 16 minutos do segundo tempo, com Brenner. Vitinho dominou pela esquerda e lançou para Brenner dentro da área, que marcou o gol com habilidade. O goleiro Roffo ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o primeiro do Brasil.

Aos 38 do segundo tempo, o Brasil decretou a vitória. Rodrigo Nestor acertou um belo passe por trás da defesa argentina, Yuri Alberto ganhou do defensou e bateu no canto do goleiro. Os três minutos de acréscimos não causaram mudanças na partida. Invicto na primeira fase, o Brasil chega ao Hexagonal na primeira colocação do Grupo B.