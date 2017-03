Jacaré cogita aposentadoria se não receber chance pelo cinturão

Irritado

Ronaldo Jacaré já se conformou com o fato de que a sua chance pelo cinturão dos médios do UFC não virá tão cedo. Mas isso não significa que ele irá esperar por ela eternamente. Escalado para encarar Robert Whittaker no dia 15 de abril, o brasileiro declarou que não vê problema em se aposentar caso canse de esperar pela oportunidade no Ultimate.

Em conversa com a imprensa durante a visita a um projeto social no Rio de Janeiro, Jacaré esbanjou sinceridade e deixou claro que não pretende esperar a carreira inteira pela chance pelo título dos médios do UFC.

Leia mais:

Weidman reclama de Bisping como campeão: "Está travando a divisão"

Romero diz que vai esperar por vencedor de Bisping e St. Pierre

St. Pierre chama Bisping de bêbado e clima esquenta em encarada

— Estou feliz lutando, mas não tenho problema algum em parar de lutar. Parei de competir no jiu-jitsu em 2005, quando estava no topo da minha carreira, e se eu achar que é muito para mim, que estou cheio disso (esperar), é isso. Posso abrir minha própria academia e fazer tanto dinheiro quanto faço lutando e ser feliz. Tenho esse sonho de ter minha própria academia, então não tenho problema em parar de lutar — afirmou o peso médio.

Ronaldo Jacaré soma duas vitórias consecutivas e é atualmente o número três no ranking oficial dos médios.