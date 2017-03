João Praetzel: a melhor das piores gerações

De Fora da Área

A geração é ruim. A pior dos últimos tempos do futebol brasileiro. A Seleção não vai conseguir chegar à Copa do Mundo da Rússia. Jogador da China no time? Isso não vai dar certo. Quantas dessas frases foram ditas nos últimos quatro anos? Com certeza, todas essas e algumas outras apontavam Neymar como um jogador que se escondia em momentos decisivos.

Casagrande, ex-jogador do Corinthians e atualmente comentarista da TV Globo, afirmou em rede nacional que o time do Brasil era mediano. Já Carlos Eduardo Éboli, comentarista da Rádio CBN, disse que a geração era fracassada após a derrota para o Peru na Copa América Centenário. Análises rasas, resultadistas e precipitadas.

Menos de um ano depois, tudo mudou. Os mesmos que acusavam a Seleção de medíocre hoje a destacam como uma das melhores da atualidade, servida de atletas de alto nível e em grande fase. A geração, ao que tudo indica, não era a pior, mas a gestão dela talvez tenha sido. A forma como a CBF gerenciou um dos patrimônios da nação verde e amarela nos últimos anos fez com que o respeito pela Seleção virasse pó. E, convenhamos, não era muito difícil de ver isso.

A mudança de opiniões e de perspectivas tem nome e sobrenome: Adenor Bachi ou mais conhecido como Tite. Os resultados de campo mostram um novo time, com novas ideias. A classificação para a Copa de 2018 está garantida. Nenhum técnico da Seleção desde João Saldanha conseguiu tantas vitórias em sequência já na arrancada. Mas, claro, o futebol não é feito só de treinador. A equipe, depois da chegada do ex-técnico do Corinthians, cresceu de produção.

Neymar se consolidou como um dos cinco melhores jogadores do mundo. Paulinho e Renato Augusto mostraram que, apesar de atuarem na China, mostram-se atletas competitivos. Coutinho repetiu com a camisa canarinho o desempenho que o tornou titular do Liverpool. Gabriel Jesus virou xodó de Guardiola. Ainda tem Douglas Costa, Roberto Firmino, Daniel Alves. Poderia citar mais gente, mas aí o texto se alongaria demais.

O problema, está provado, nunca foi a geração. E parece que não será por um bom tempo. O mito era tão frágil que se desfez em pouco tempo. O nosso técnico é bom, mas não o melhor. A nossa geração é boa, mas não a melhor. O nosso time é bom, mas não o melhor — ainda. Que sigam com esse papo de safra ruim, mas lá na Argentina.