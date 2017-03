Jogadores do Flamengo defendem colega vítima de racismo

Sem preconceito

Vítima de racismo nas redes sociais, o zagueiro Rafael Vaz recebeu apoio do Flamengo e também dos seus companheiros de clube. Pelo Twitter, Diego, Mancuello, Réver e a conta do clube repudiaram as manifestações contra o jogador após a derrota para a Universidad Católica, pela Libertadores.



— O Flamengo, clube do povo, clube da massa, clube de todos, repudia veementemente todo e qualquer tipo de discriminação. O preconceito não combina com nossas origens, nosso presente e o nosso futuro. Isso aqui não é ódio. Isso aqui é Flamengo — postou o Twitter oficial do Flamengo, que ganhou apoio dos jogadores.

— O racismo é inadmissível e intolerável. Vaz, estamos com você. Sou negro. Sou vermelho. Sou Flamengo — escreveram Diego, Mancuello e Réver.



