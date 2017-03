Jogadores do PSG participaram de festa com Rihanna antes da eliminação na Liga dos Campeões

Antes do fiasco...

Nesta sexta-feira, o jornal francês L¿Equipe divulgou que dois jogadores titulares do PSG participaram de uma festa com a cantora Rihanna dois dias antes do segundo jogo contra o Barcelona, em partida válida pelas oitavas de final da UEFA Champions League.



Ainda de acordo com a publicação do jornal, os jogadores Marco Verratti e Blaise Matuidi festejaram com estrela principal e outras celebridades em uma famosa boate de Paris.

Além de Rihanna, modelos internacionais e atrizes, como a inglesa Cara Delevingne e a mexicana Salma Hayke, estavam presentes no evento de comemoração da nova linha de roupas da cantora com a marca esportiva Puma.