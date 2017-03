Jogando fora, Colômbia vence e chega a vice-liderança das Eliminatórias

2 a 0

Apesar de jogar em casa, o Equador não ofereceu grande perigo e saiu derrotado por 2 a 0, ficando em sexto lugar, fora da zona de classificação. A Colômbia por sua vez, chegou aos 24 pontos, atrás apenas do Brasil e podendo ser ultrapassada nessa rodada somente pelo Uruguai.



O Equador começou o jogo tentando imprimir pressão na equipe visitante. Em jogada de Pineida, Santiago Arias finalizou em direção ao gol, mas a bola passou distante da meta de Ospina.

A seleção equatoriana ainda teve boa cobrança de falta com Enner Valencia, em que a bola passou próxima à meta de Ospina. Mas dali pra frente, a Colômbia dominou a primeira etapa e conseguiu abrir o placar.

Na primeira tentativa, um alarme falso. Cardona recebeu cruzamento de Borja e balançou as redes adversárias, mas o bandeirinha assinalou impedimento e invalidou o gol colombiano.

No entanto, poucos minutos depois, aos 20, James Rodríguez abriu o placar para a seleção colombiana. Borja fez bela jogada e cruzou na área, a bola acabou esbarrando em James e morrendo no fundo das redes, deixando Colômbia 1 a 0 no placar.

Como num replay, a Colômbia chegou ao segundo gol aos 33 minutos. Dessa vez o cruzamento na área foi feito por Cardona e Cuadrado estava livre para completar para o fundo das redes, deixando a Colômbia com 2 a 0 no placar.

A volta para a segunda etapa parece não ter animado o Equador, que continuou sem oferecer perigo ao adversário. Aos 11 minutos, a seleção colombiana pediu pênalti em cima de Borja, mas o árbitro não viu irregularidade no lance e mandou seguir.

O que já era complicado, ficou quase impossível para o Equador aos 15 minutos. Luis Caicedo deu carrinho em Aguilar, tomou o segundo amarelo e deixou o Equador com um a menos no jogo.

Poucos minutos após se ouvir gritos de Olé no Estádio Atahualpa, a Colômbia quase chegou ao terceiro gol. James Rodríguez recebeu na entrada da área, driblou e acertou um belo chute em direção ao gol. Porém, o goleiro Dreer estava atento, fez bela defesa e evitou o terceiro gol colombiano.

Já passava dos 30, quando o Equador conseguiu levar algum perigo à área adversária. Em cobrança de falta de longa distância, Cortez chutou e levou perigo ao gol de Ospina, mas a bola acabou saindo à esquerda do goleiro colombiano.

Com vantagem no placar e um a mais em campo, a Colômbia precisou apenas administrar os últimos minutos de partida, para confirmar a vitória sobre o Equador por 2 a 0.

