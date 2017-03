Jogo entre Juventude e Restinga, pelo Gauchão de futebol americano, tem suposto caso de racismo

Polêmica

Um suposto caso de racismo foi motivo de polêmica na tarde deste domingo, quando o Juventude FA venceu o Restinga Redskulls por 34 a 9 pelo Gauchão de futebol americano, em Caxias do Sul. Ao fim da partida, os jogadores do time de Porto Alegre se recusaram a cumprimentar os adversários, alegando que teria havido um ato de racismo por parte da torcida da equipe da casa.

@FGFAOficial Ato teria vindo de torcedor do Juventude F.A, que teve fala racista, com uma punição encaminhada ao time pela arbitragem local — FGFA (@FGFAOficial) March 26, 2017

Durante a partida, o time do Juventude foi punido com duas faltas de conduta antidesportiva pelo comportamento dos torcedores. Depois do jogo, a Federação Gaúcha de Futebol Americano publicou uma nota oficial em sua página no Facebook para se posicionar sobre o caso.

"A Federação Gaúcha de Futebol Americano não compactua com os atos racistas ocorridos na partida de hoje (domingo) entre Juventude FA e Restinga Redskulls. As medidas cabíveis serão tomadas para que atitudes como essa não se repitam no nosso esporte", diz o comunicado.

Os dois clubes também se manifestaram oficialmente pelas redes sociais.

Nota oficial do Restinga Redskulls:



Nota oficial do Juventude FA:



