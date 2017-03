Jogo entre lendas de Barcelona e Real Madrid tem presença confirmada de Ronaldinho

#ronaldinhoisback

Ainda sem anunciar sua aposentadoria, Ronaldinho confirmou, nesta segunda-feira, que voltará a vestir a camisa do Barcelona. A partida festiva será entre lendas dos catalães e do Real Madrid, a ser realizada no dia 28 de abril, em Beirute (capital do Líbano).

Leia mais:

Ronaldinho compara Neymar a Cristiano Ronaldo e Messi: "Mesmo nível"

Ronaldinho aproveita (bastante) o Carnaval no Rio

Barcelona abre escola de futebol na China



Hello Lebanon! Hey football fans! I will be in Beirut for El clasico on April 28! you be there too! save the date & book your seat NOW! April 28 is the Date! Don t miss it! #¿¿¿¿ #lebanon #elclassico Uma publicação compartilhada por Ronaldo de Assis Moreira (@ronaldinho) em Mar 27, 2017 às 4:05 PDT

Montado recentemente, o time de lendas do Barça entrará em campo pela segunda vez. Em abril do ano passado, cabe lembrar, jogou diante de um selecionado de ex-jogadores do México, realizado em Querétaro.

Leia outras notícias sobre futebol

*LANCEPRESS