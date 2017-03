Jonas marca, Benfica goleia e retoma liderança do Campeonato Português

Passaporte Gre-Nal

Encerrando a rodada do Campeonato Português, o Benfica recebeu o Belenenses no Estádio da Luz e goleou por 4 a 0. A equipe sofreu para ampliar o placar, mas não teve problemas no segundo tempo e selou a boa vitória. Os donos da casa vem de eliminação para o Borussia Dortmund na Liga dos Campeões.

Com o resultado, o time de Lisboa reassume a liderança da competição, com 63 pontos. O Porto, segundo colocado, tem 62. Já os adversários ficam em décimo lugar, com 32 conquistados.



O primeiro gol saiu logo aos 12 minutos do primeiro tempo. Andre Almeida recebeu bola longa na direita, dominou, passou pelos defensores e completou para o gol, fazendo 1 a 0.



Na segunda etapa, aos sete minutos, após boa troca de passes, Mitroglou recebeu passe de Salvio e mandou uma bomba de fora da área para ampliar a vantagem. Aos 25, Salvio chutou rasteiro de longe e fez 3 a 0.



O atacante brasileiro Jonas fechou a goleada aos 46 minutos. Mitroglou recebeu bom passe pelo meio, armou a jogada e, da direita, passou para Jonas que, livre, só completou para o fundo da rede, fazendo 4 a 0.



Na próxima rodada do Português, o Benfica visita o Paços de Ferreira no dia 18, sábado, às 17h30 (de Brasília). Já o Belenenses recebe o Braga em seu estádio no mesmo dia, às 13h.

