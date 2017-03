José Mourinho: "Esse emprego está ficando coisa de louco"

Grito de treinador

O técnico José Mourinho, do Manchester United, mostrou-se crítico e desiludido com o futebol em entrevista à revista France Football.

– No ambiente atual, o futebol de hoje continua sendo uma paixão para as pessoas normais, mas para os outros é uma indústria. Até neste país (Inglaterra), que é um país de tradição e estabilidade, tudo está indo para o espaço – afirmou o treinador.

Mourinho foi além em sua análise:

– Os clubes são propriedades do capital estrangeiro, não mais do capital inglês, com a educação que vem junto, com pessoas que acreditam em projetos a longo prazo – lamentou o português. – Na temporada passada, fui demitido do Chelsea seis meses depois de ser campeão. Mesma coisa com Ranieri nesta temporada no Leicester. Esse emprego está ficando coisa de louco!".

Para Mourinho, o futebol não terá mais técnico com Arsène Wenger, que há 21 anos comanda o Arsenal:

– Wenger será o último (...) Isso se tornou impossível. Não só por causa do perfil dos clubes, mas também em função do perfil dos treinadores. Tenho minhas dúvidas em relação à nova geração de técnicos, sua formação, sua capacidade de integrar todos os aspectos de um clube.

Mourinho também falou da evolução do cargo de técnico ao longo do tempo:





– Há 10 anos, nenhum jogador tinha celular no vestiário. É preciso aceitar, porque se você luta contra isso, você produz conflito e começa a viver na idade da pedra – disse. – Se você impede um jogador de fazer algo, mesmo que seja idiota, nas redes sociais, você estará indo contra a natureza", concluiu.

*AFP