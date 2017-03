Kane marca duas vezes e ajuda a manter Tottenham na vice-liderança

Campeonato Inglês

O Tottenham se manteve na vice-liderança do Campeonato Inglês ao derrotar por 3 a 2 o Everton (7º), graças a outra atuação de gala do atacante Harry Kane, autor de dois gols, neste domingo pela 27ª rodada da competição.

Com esta segunda vitória consecutiva, os Spurs se aproximam provisoriamente a 7 pontos do líder Chelsea, que enfrentará nesta segunda-feira o West Ham (11º).

Os comandados do técnico argentino Mauricio Pochettino também abriram três pontos de vantagem sobre o Liverpool (3º), que no sábado venceu por 3 a 1 o Arsenal, e um a mais que o Manchester City, que venceu o lanterninha Sunderland por 2 a 0. Kane abriu o placar com um forte chute de fora da área que o goleiro espanhol Joel Robles não conseguiu segurar, aos 20 minutos de jogo.

Leia mais:

Novo reforço do Grêmio, Gastón Fernandez desembarca em Porto Alegre

"Estou mais esperançoso hoje do que anteontem", diz vice de futebol do Inter sobre Cirino

Já classificado, Brasil vence Argentina no Sul-Americano Sub-17



No segundo tempo, o atacante da seleção inglesa voltou a surpreender a defesa visitante, marcando seu segundo gol, aos 11 minutos, aproveitando era dos zagueiros do Everton para chutar cruzado.



Quando a partida parecia se encaminhar para uma vitória tranquila do Tottenham, o belga Romelu Lukaku (80 minutos) diminuiu para o Everton.

Nos acréscimos, ainda houve tempo para dois gols. Dele Alli selou a vitória dos Spurs (90+2), antes do equatoriano Enner Valencia marcar o segundo do Everton (90+3).

Com os dois gols marcados neste domingo, Kane se tornou o artilheiro da Premier League com 19 gols, um a mais que o Lukaku.

Para o Everton, foi a primeira derrota desde meados de dezembro. A equipe do técnico holandês Ronald Koeman não perdia há nove rodadas, registrando seis vitórias e três empates. Com isso, o Everton permanece na 7ª colocação (44 pontos), perdendo a chance de se aproximar a dois pontos do Manchester United (6º com 49 pontos), que no sábado empatou com o Bournemouth (1-1).

Já o City recuperou a 3ª colocação da Premier League com a vitória sobre o Sunderland. Os gols da vitória da equipe do técnico espanhol Pep Guardiola foram marcados pelo argentino Sergio Aguero e o alemão Leroy Sané. O City chegou a 55 pontos e voltou a colocar três de vantagem sobre o Liverpool (4º), que no sábado venceu o Arsenal (5º) por 3 a 1.

Leia outras notícias sobre futebol internacional

*AFP