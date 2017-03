Kitesurfe é uma das atrações da 4ª Copa Brasil de Vela em Porto Alegre

Regatas no Guaíba

Além de campeões olímpicos como Robert Scheidt e a dupla Martine Grael/Kahena Kunze, a 4ª Copa Brasil de Vela apresentará uma novidade nas águas do Guaíba, em Porto Alegre, de 5 a 11 de março.



Pela primeira, a competição organizada pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela), com sedes compartilhadas no Clube dos Jangadeiros e no Veleiros do Sul, terá disputas de kitesurfe.

A competição na capital gaúcha, inclusive, será a primeira etapa do Circuito Brasileiro de Kitesurfe Hidrofoil 2017, com a participação de nomes de peso da modalidade, como Arthur Veloso, Nayara Rocha e Bruno Lobo, o atual campeão brasileiro de Hidrofoil, título conquistado em 2016, em Maracaípe, Pernambuco.



— Para nós, é super importante ter o kitesurfe presente no principal evento de vela olímpica do país. Temos grandes chances de ter o kite aprovado como evento exibição nos Jogos de Tóquio, portanto, precisamos cada vez mais nos aproximar dos velejadores, de forma a iniciar uma preparação futura nessa importante classe. Estamos muito entusiasmados com a presença dos atletas do kite na Copa Brasil — afirmou o diretor-executivo da CBVela, Daniel Santiago.

A competição de Kitesurfe Hidrofoil em Porto Alegre contará com duas categorias: Tubular e Foil. Na primeira, os kites são equipados com velas infláveis, enchidas por uma bomba manual. Na Foil, o competidor utiliza apenas o vento, durante a regata, para inflar as velas, formando uma espécie de parapente. A ideia da Associação Brasileira de Kitesurfe (ABK) é realizar várias outras etapas da modalidade ao longo do ano.

— Vai ser muito legal para nós participar desta Copa Brasil e estamos na expectativa de grandes disputas, sobretudo entre os atletas nordestinos, que andam muito forte, e os do próprio Rio Grande do Sul, que também vêm com força para a competição. Será muito bom inclusive para que eles se preparem para campeonatos internacionais — avalia o Presidente da ABK, Augusto Sampaio.

Além das regatas de kitesurfe, de 9 a 11 de março, o evento contará com uma clínica para instrutores, ministrada pela ABK, entre os dias 5 a 7.

A 4ª Copa Brasil de Vela terá disputa nas seguintes classes:

RS:X (masc. e fem.)

Laser Standard

Laser Radial (fem.)

Finn

470 (masc e fem.)

49er

49er FX

Nacra 17 (mista)

Kitesurf Hidrofoil Open (tubular e foil)

Kitesurf Hidrofoil Amador (tubular)

A 2ª Copa Brasil de Vela Jovem está aberta para as classes RS:X (masc. e fem.), Laser Radial (masc e fem.), 420 (masc. e fem.), 29er (masc. e fem.) e Hobie Cat 16 (aberto).

Estrelas da vela em Porto Alegre

Robert Scheidt, maior medalhista olímpico do esporte brasileiro (cinco pódios), que agora está na classe 49er.

Martine Grael e Kahena Kunze, campeãs olímpicas da classe 49er FX nos Jogos do Rio 2016.

Fernanda Oliveira, bronze na classe 470 em Pequim 2008.

Isabel Swan, bronze na classe 470 em Pequim 2008.

Torben Grael, coordenador-técnico da Equipe Brasileira de Vela, dono de cinco medalhas em Jogos Olímpicos, vice-presidente da Federação Internacional de Vela e membro do Hall da Fama da modalidade.

O evento serve de seletiva para a formação da equipe brasileira de vela em 2017. Os vencedores da 4ª Copa Brasil e os velejadores sub-23 mais bem classificados na competição, nas suas respectivas classes, passarão a fazer parte do plano de investimento da CBVela para participação nas principais competições internacionais deste ano, sendo constantemente analisados no Programa de Desenvolvimento Individual de Atletas durante todo o ciclo olímpico, até Tóquio 2020.

