Kyrgios bate Zverev em grande duelo de jovens e encara Federer na semi de Miami

Em mais um jogão pelas quartas de final do Masters 1000 de Miami, na Flórida, nesta quinta-feira, Nick Kyrgios, de 21 anos, levou a melhor no duelo de jovens contra Alexander Zverev, 20º colocado e de 19 anos, e garantiu vaga na semifinal.

O australiano marcou 2 sets a 1 com parciais de 6/4 6/7 (11/9) 6/3 após 2h33min em partida que encerrou os duelos de quartas do masculino no Crandon Park. O duelo foi marcado por saques firmes e games confirmados até Nick usar sua habilidade e aplicar winner para quebrar no nono game e sacar bem para fechar.

O duelo caminhou parelho na parcial seguinte com lindas jogadas principalmente do "irresponsável" Kyrgios. Ele abriu 6 a 4 no tie-break, mas Zverev lutou, se safou, salvou ao todo três match-points e com pontos sensacionais deu dois lindos lobs em Kyrgios para fechar com tentativa frustrada do australiano no grand-willy com 11 a 9.

Na terceira parcial a quebra veio para abrir 5/2 após bater-boca com o árbitro diante de marcação equivocada. Zverev também entrou em atrito com o árbitro por liberar desafio para o adversário e se irritou na virada de lado. Nick então sacou para a vitória, Zverev salvou mais dois match-points com smash e lindo voleio quase que de costas, mas o saque definiu para Kyrgios fechando o duelo.

Foi a segunda partida entre eles, segunda vitória de Nick que vai encarar Roger Federer nesta sexta às 20h pela semifinal. Será sua primeira semifinal de um Masters 1000 e segundo duelo contra o suíço do qual ganhou no único embate em 2015 em Madri. Eles deveriam ter feito as quartas de Indian Wells, mas Kyrgios alegou problemas estomacais e deu WO.

