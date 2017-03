Kyrgios desiste e Federer vai à semi de Indian Wells sem jogar

Sem condições

Com uma intoxicação alimentar, Nick Kyrgios, número 16 do mundo, anunciou na tarde desta sexta-feira sua desistência do jogo contra Roger Federer pelas quartas do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, e o suíço já está na semi.

– Infelizmente não serei capaz de jogar por conta de uma intoxicação alimentar, é o que achamos e rezamos para ser. Para enfrentar um grande campeão como o Roger preciso estar no meu melhor para ter chance. Não tomo essa decisão com calma pois são para estes tipos de jogos que treinamos, mas não estou em condições de entrar em quadra. Peço desculpas aos fãs, mas minha saúde está em primeiro lugar – disse Kyrgios que vinha, na quarta-feira, de vitória sobre Novak Djokovic por 6/4 7/6.

É a segunda vez que ele bate Djokovic e logo em seguida não avança no torneio. O mesmo ocorreu em Acapulco, no México, quando perdeu para Sam Querrey que terminou campeão do evento.

Federer espera por Kei Nishikori ou o americano Jack Sock na semifinal deste sábado. Ele luta pelo quinto título em Indian Wells.

