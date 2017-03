Kyrgios surpreende e elimina Djokovic em Acapulco

Azarão

Depois da difícil vitória contra Juan Martín Del Potro na fase anterior, Novak Djokovic, número dois do mundo, sofreu mais um revés na temporada ao ser eliminado, na madrugada desta sexta-feira, nas quartas de final do ATP 500 de Acapulco, no México.

O jovem talentoso Nick Kyrgios, 17º do mundo, disparou 25 aces para vencer duelo com parciais de por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (9) e 7/5. Esta é a nona vitória de Kyrgios sobre um top 10, a terceira sobre o chamado Big 4 (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray) — ele soma triunfos sobre Nadal e Federer.

O jogador, que completa 22 anos em abril, buscará vaga na final contra o americano Sam Querrey, 40º colocado, que parou o atual campeão, o austríaco Dominic Thiem por 2 a 0, com parcaisi de 6/1 e 7/5. Thiem vinha do título no Rio Open.

Djokovic havia perdido na segunda rodada do Aberto da Austrália e completa seu segundo torneio seguido sem alcançar as finais. Ele jogou Acapulco pela primeira vez com um convite de última hora.

