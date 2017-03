Kyrgios volta a vencer Djokovic, que tem série invicta interrompida em Indian Wells

Tênis

O polêmico australiano Nick Kyrgios, número 16 do mundo, mostrou que não havia sido um acidente sua vitória de duas semanas atrás no ATP 500 de Acapulco, no México, e repetiu a vitória sobre o número 2 do mundo, Novak Djokovic.



Desta vez o triunfo foi nas oitavas do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, marcando 6/4 e 7/6 (7/3) após 1h51min de duração.



O australiano interrompe a série invicta de 19 jogos de Djokovic no torneio que se tornou na última rodada o recorde superando Roger Federer. Nole vinha de três títulos seguidos. Kyrgios, que ainda não foi quebrado em três jogos no torneio, espera por Federer ou Rafael Nadal nas quartas de final.



Kyrgios se torna o primeiro desde Nadal em 2012 a bater Djokovic duas vezes seguidas. O fato ocorreu em Roma e Roland Garros naquela ocasião. O sérvio segue sem finais desde sua conquista no ATP 250 de Doha, no Qatar. Caiu na segunda rodada no Australian Open, quartas em Acapulco e agora oitavas na Califórnia.

Foto: Clive Brunskill / AFP

Na partida desta quarta-feira Kyrgios usou muito bem o saque, não foi ameaçado em momento algum e sempre quando tinha um 15/30 ou 30/30 conseguia um ace ou então jogar firme. Foram 14 serviços indefensáveis e agora são 30 saques confirmados na competição.



Ele saiu quebrando o saque de Nole, abriu 2/0, teve chances de ampliar, mas Djoko manteve-se firme. O set foi seguindo com Kyrgios botando pressão a todo momento e fechando por 6/4.



Na etapa seguinte Nole segurou o saque como pôde. Nick teve dois 15/30 consecutivos, mas o sérvio de Belgrado sempre se safava. No 5/5 foram duas chances de quebra, uma delas perdida com bolas curtas e bom voleio de Djoko e outra com agressividade do dono de 12 Grand Slams. Em seguida Kyrgios sacou muito no 15/30 e no tie-break viu Nole começar errando, desferiu ace de segundo saque e fechou com potente serviço.



