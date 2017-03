Leipzig cede empate ao Augsburg e pode ver Bayern abrir sete pontos 

Campeonato Alemão

Nesta sexta-feira, na abertura da 23ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig foi até a SGL Arena e tropeçou. Em jogo emocionante, o vice-líder ficou no empate por 2 a 2 com o Augsburg. Stafylidis e Hinteregger marcaram para os donos da casa, enquanto Werner e Compper descontaram para os visitantes.

Com esse resultado, o Leipzig foi aos 49 pontos e pode ver o Bayern de Munique aumentar a diferença para sete pontos caso vença o Colônia neste sábado, às 11h30 (de Brasília). O Augsburg tem 28 pontos e está na 12ª colocação.

Os donos da casa abriram a contagem aos 19 minutos, com Stafylidis. Ele escapou da marcação, chutou forte e o goleiro Gulacsi não conseguiu evitar o gol. Seis minutos depois, em contra-ataque, Keita acionou Werner, que concluiu e deixou tudo igual.

No segundo tempo, Compper virou aos sete, com cabeceio certeiro após cobrança de escanteio de Forsberg. O Augsburg empatou novamente oito minutos mais tarde, com finalização rasteira do zagueiro Hinteregger.

Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig receberá o Wolfsburg na Red Bull Arena, no sábado, dia 11, às 11h30 (de Brasília). No domingo, o Augsburg irá à Veltins Arena enfrentar o Schalke 04, no mesmo horário.

* Lancepress