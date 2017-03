Leist é o estreante mais rápido nos testes em pista oval da Indy Lights

Treinos nos EUA

O Carnaval do atual campeão da F-3 Inglesa, Matheus Leist, foi de muita velocidade e estreia no oval de Homestead, em Miami, nos testes de pré-temporada da Indy Lights.

O piloto de 18 anos foi o segundo colocado na primeira sessão da última segunda-feira, com o tempo de 28s942, marca que o levou a ser o mais rápido entre os estreantes da categoria.

Leia mais:

Leist fala sobre oportunidade na Lights: "Vou focar 100% para chegar à Indy"

Promessa gaúcha do automobilismo disputará a Indy Lights em 2017

"Pilotos precisam ser gladiadores", afirma Rosberg sobre novos carros da F-1

— Os primeiros testes foram muito bons aqui em Homestead, principalmente por ter sido a primeira vez em que andei em um circuito oval. Eu me adaptei muito bem no carro da Carlin e também no circuito. Espero poder continuar evoluindo na próxima sessão desta quinta-feira — diz Leist.

No segundo treino, realizado no período da tarde do mesmo dia, Leist ainda melhorou sua marca em um décimo e fechou com o sexto tempo. Após ser o grande destaque do automobilismo brasileiro na Europa em 2016 com quatro vitórias e 11 pódios na F-3 Inglesa, o piloto de Novo Hamburgo tem como meta andar entre os primeiros na principal categoria de acesso da Indy.

— Espero começar a temporada lutando pódios e vitórias. A estreia acontece já no próximo final de semana em São Petersburgo, então o nosso ritmo com a Carlin é de fazer os nossos últimos ajustes nesse último dia de treinos da pré-temporada — afirma Leist, que deu 137 voltas no primeiro dia de testes.

O segundo dia de testes coletivos da Indy Lights, categoria de acesso à Fórmula Indy, será nesta quinta-feira, novamente em Homestead, porém no circuito misto com 14 curvas.

*ZHESPORTES