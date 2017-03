Lenda francesa com passagem pelo Real, Raymond Kopa morre aos 85 anos

Luto

Kopa participou de cerimônia no Santiago Bernabéu no início deste ano

Raymond Kopa, lenda do futebol francês e que foi campeão da Europa três vezes com o Real Madrid nos anos 1950, morreu nesta sexta-feira aos 85 anos, após uma longa doença.

"Morreu às 08h15min (4h15min de Brasília) após uma complicação em seu estado. Raymond estava hospitalizado desde domingo", anunciou seu genro, William Boucher.

Raymond Kopaszewski — seu nome completo —, um meia ofensivo, nasceu em uma família de trabalhadores do setor de mineração na região norte da França.

Ganhou fama no Campeonato Francês ao jogar pelo Angers, antes da transferência para o Reims, que defendeu de 1951 a 1956. Depois jogou no Real Madrid ao lado de Alfredo di Stefano, um dos melhores jogadores do mundo na época.

No clube espanhol, Kopa venceu três vezes a Copa da Europa de Clubes Campeões em 1957, 1958 e 1959, depois de ter sido derrotado na final do torneio em 1956 com o Reims, justamente contra o Real Madrid.

Em 1958, ajudou a seleção da França a chegar às semifinais da Copa do Mundo da Suécia, mas a equipe foi goleada pelo Brasil por 5 a 2 na disputa por uma vaga na final, uma partida em que brilhou o jovem Pelé, que tinha apenas 17 anos na época. Os franceses terminaram o Mundial em terceiro lugar.

Naquele ano, Kopa se tornou o primeiro francês a receber o prêmio Bola de Ouro europeu.

Em 1959, retornou ao Reims, onde jogou como profissional até 1967. Kopa se aposentou dos gramados aos 36 anos.