Leonardo Oliveira: as lições deixadas pelo empate no Colosso da Lagoa

Opinião

Foi assustadora a passagem do Inter pelo norte do Estado. Antônio Carlos Zago, apegado a um esquema que deu certo no Gre-Nal, improvisou Cuesta na lateral-esquerda. Ainda em fase de adaptação, sem conhecer direito os companheiros e o ambiente em que começou a conviver, o argentino teve de encarar a estreia fora de sua posição.

O Inter do primeiro tempo foi horroroso. Não chutou, não criou e repetiu-se em erros de 2016. Como Paulão sendo o armador do time desde a defesa, já que D'Alessandro estava bem marcado e Uendel não tinha com quem tabelar para criar algo. No lado direito, William ainda parece enredado na confusão que ele e seu staff criaram. Se escalou mal, Zago mexeu bem.

Leia mais:

Inter empata com o Ypiranga e, nos pênaltis, conquista a Recopa Gaúcha

Há um mês, Anderson trocava o ostracismo no Inter pela titularidade no Coritiba

Com Passo D'Areia fechado para torcidas, São José e Inter jogarão em Novo Hamburgo



As entradas de Roberson no lugar de Paulão e Valdívia no de Nico López deixaram o time mais ousado e agudo. A pergunta que fica é: por que não começou com esse modelo de time já que o adversário estava no Z-2?

Pelo segundo tempo, o empate ficou no tamanho adequado e de lambuja garantiu os pênaltis que deram a Recopa Gaúcha. Uma derrota deixaria o time às margens da zona de rebaixamento, um lugar que causa calafrios e aterroriza os colorados depois do desastre de 2016.

A lição que fica de Erechim é de que Zago precisa encontrar soluções. Rapidamente.