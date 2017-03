Leonardo Oliveira: bem que nossos ídolos poderiam copiar os uruguaios

Opinião

Os jogadores da seleção uruguaia, perceba nas entrevistas na noite desta quinta, contra o Brasil, falam diante de um painel com os escudos da Associação Uruguaia de Futebol e da Conmebol. Nada de patrocinadores, nada de marcas de multinacionais. Somente os logotipos das duas.

Os ídolos internacionais aderiram à reivindicação dos companheiros que atuam no país e reclamam melhores valores pelos direitos de imagem, em um movimento chamado Más Unidos que Nunca. As estrelas europeias dos charruas bem poderiam dar de ombros para a luta dos compatriotas. Afinal, estão em outra realidade e em outra esfera, mas mostram um poder de união de nos causar inveja.

Outra decisão tomada pelos astros uruguaios é não conceder entrevistas para a rede de TV Tenfield e seus veículos de comunicação. A Tenfield é a detentora dos direitos de transmissão do futebol uruguaio.

Em nota, os astros da seleção condenaram as notícias que a rede tem veiculado inverdades sobre as reivindicações dos jogadores locais. Assim como fazem seus companheiros no campeonato nacional, adotaram restrições à rede de TV, como entrevistas individuais ou na saída de campo e participações em seus programas.