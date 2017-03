Líderes no ranking, Álvaro e Saymon podem garantir título da temporada em Aracaju neste final de semana

Vôlei de praia

A temporada de estreia da dupla Álvaro e Saymon (PB/MS) no Circuito Brasileiro Open de vôlei de praia está muito próxima de ser encerrada com o título. Líderes isolados no ranking geral – que soma a pontuação obtida a cada etapa –, eles precisam apenas da pontuação mínima na parada de Aracaju (SE), que ocorre de sexta-feira (17.03) a domingo (19.03).

Leia mais:

Taís Seibt: esporte não é só futebol

Livro sobre a trajetória do vôlei de Montenegro será lançado sexta-feira

Aos 41 anos, Ricardinho é levantador, capitão e presidente do Maringá



A competição tem entrada franca na arena montada na Avenida Santos Dumont, altura do número 1.800, na Praia de Atalaia. As partidas da fase de grupos, repescagem, quartas de final e semifinais, na sexta-feira e sábado, contam com transmissão ao vivo no Facebook da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). Já as disputas de medalha, no domingo, terão transmissão ao vivo no canal SporTV.



Álvaro e Saymon tiveram uma estreia impressionante. Nas oito etapas realizadas, conquistaram três títulos, três pratas e um bronze, chegando ao pódio em todas as paradas. Eles somam 2.600 pontos no ranking geral, com os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt (ES/DF) em segundo, somando 1880 pontos. Mesmo que sejam eliminados na fase de grupos, os 160 já garantiriam o título geral.



A conquista próxima recolocaria dois estados de muita tradição no topo do cenário nacional novamente. O último título de um paraibano aconteceu em 1995, quando o medalhista olímpico Zé Marco venceu a temporada ao lado do campeão olímpico e lenda Emanuel.



Já Saymon levaria novamente o Mato Grosso do Sul ao topo. O último título do estado veio em 2000, quando o atleta olímpico Benjamin venceu o tour ao lado do medalhista olímpico cearense Márcio Araújo. Talita, que é nascida em Aquidauana (MS) e conquistou recentemente o tri ao lado de Larissa, é federada por Alagoas, onde iniciou no vôlei de praia.



O título no naipe feminino já havia sido definido na etapa passada, em Maceió (AL), justamente com Larissa e Talita (PA/AL). Além do título geral, porém, a disputa será emocionante para saber quem será o campeão na parada de Aracaju. No último Open disputado na cidade, em 2011, as então parcerias de Billy e Bruno Schmidt (ES/DF) e Talita/Maria Elisa (AL/PE) ficaram com o ouro.



No Circuito Brasileiro Open, os times são divididos em quatro grupos de quatro duplas na disputa da primeira fase, na sexta-feira. No dia seguinte ocorrem jogos válidos pela repescagem, quartas de final e semifinal. As disputas da medalha de bronze e das finais dos dois naipes ocorrem no domingo, com partidas apenas na parte da manhã.



Os primeiros colocados de cada grupo avançam direto às quartas de final, enquanto segundos e terceiros de cada chave disputam o Round 1 (repescagem).



A temporada do Circuito Brasileiro Open 2016/2017 começou em setembro do ano passado e Aracaju (SE) será a oitava parada dos nove eventos programados. O tour já passou por Campo Grande (MS), Brasília (DF), Uberlândia (MG), Curitiba (PR), São José (SC), João Pessoa (PB) e Maceió (AL). A próxima parada ocorre em Vitória (ES), de 7 a 9 de abril.



*LANCEPRESS