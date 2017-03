Liga Nacional começa nesta quarta-feira com jogo do Atlântico contra o Joaçaba em Santa Catarina

Fustal

Inicia nesta quarta-feira a disputa da Liga Nacional de Futsal de 2017. O primeiro confronto do Atlântico, de Erechim, será contra um estreante na competição, o Joaçaba, às 20h15min no Centro de Eventos da Unoesc, na cidade de Joaçaba, em Santa Catarina. No sábado, a Assoeva recebe o Minas, em Venâncio Aires. A estreia da ACBF, de Carlos Barbosa, será apenas no dia 14/4, embalada pela conquista da Supercopa de futsal, enfrenta, em casa, o Jaraguá do Sul.

É a 16ª vez consecutiva que o Atlântico disputa a Liga Nacional, a maior competição nacional de futsal. O objetivo é conquistar o único título de expressão que falta na coleção da equipe gaúcha. Neste ano, a Liga Nacional de Futsal será disputada por 17 equipes. Além de Atlântico, Carlos Barbosa e Assoeva, representantes do Rio Grande do Sul, estarão no torneio Joaçaba, Concórdia, Jaraguá do Sul, Joinville e Tubarão (de Santa Catarina); Copagril, Foz Cataratas, Guarapuava, Marreco e Pato (do Paraná); Corinthians, Intelli e Magnus (de São Paulo); e Minas (de Minas Gerais).

Após a disputa da primeira rodada a LNF 2017 sofre uma pequena interrupção para a participação da Seleção Brasileira de Futsal na Copa América, que ocorre entre 5 e 12 de abril na Argentina.O Atlântico folga na segunda rodada e volta à quadra no dia 28 de abril, na terceira rodada da Liga, quando enfrentará a equipe da Intelli, novamente fora de casa. A Intelli, de São Paulo, neste ano tem como sede a Arena Olímpica João Mambrini, na cidade de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais.



*ZHESPORTES