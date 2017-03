Liminar é mantida, e final da Taça Guanabara terá torcida única

Futebol

A decisão da Taça Guanabara, que acontece no próximo domingo, no Engenhão, entre Flamengo e Fluminense será com torcida única. O juiz Gulherme Schilling, após reunião com os clubes do Rio, Ferj, Polícia Militar e Ministério Público, decidiu manter a liminar. Com isso, só tricolores poderão estar na arquibancada. Insatisfeitos, a dupla Fla-Flu a Ferj vão recorrer da decisão ainda nesta quinta-feira.

Além do entendimento do juiz e da argumentação do Ministério Público, pesou a postura do Botafogo, que se manifestou a favor da manutenção da torcida única enquanto não houver uma apuração sobre a morte do torcedor Diego Santos, atingido por um espeto de churrasco antes do clássico contra o Flamengo.



– O Botafogo continua insatisfeito porque nada ainda foi apurado. Temos um torcedor nosso que foi alvejado com um espeto de churrasco. Se não fosse a Guarda Municipal, teria coisa melhor. Resolvido isso, dando uma satisfação para a sociedade, que precisa, o Botafogo volta à situação de jogar com duas torcidas. Liminar não pode brincar. Tem que ser cumprida – disse o vice-presidente alvinegro, Nelson Muffarej, garantindo que, se o Botafogo estivesse na final, teria o mesmo posicionamento:



– Somos coerentes.



O presidente do Flamengo, que antes defendia o diálogo, passou a ver o recurso judicial como solução para derrubar a torcida única.



– O Botafogo foi contra e pediu que mantivesse a liminar. O ministério público também foi a favor da decisão, agora nos resta recorrer. Nós entendemos que o Flamengo e Vasco não houve problema nenhum. Como falei ontem, tinha esperança que a decisão fosse revertida, vamos respeitar. Cada um tem seu recurso, Flamengo, Fluminense e Federação – afirmou Eduardo Bandeira de Mello, presidente do Flamengo.



O mando de campo foi decidido na última quarta-feira por sorteio. Deu Fluminense, mas nem por isso o Tricolor se manifestou a favor da liminar.



– Fluminense assim como seus co-irmãos é contra jogar com torcida única. Isso não tem haver com o histórico e a beleza do espetáculo. Tentamos uma solução entre os quatro, mas não conseguimos – disse Cacá Cardoso, vice-presidente do Flu, que representou o clube na reunião no Tribunal de Justiça.



Com a manutenção da liminar e o planejamento de recursos dos clubes, a venda de ingressos para a decisão da Taça Guanabara começará pela metade. Somente os setores usados pelo Fluminense estarão à disposição. Se os bilhetes para esses espaços acabarem antes de uma decisão pelo fim da torcida única, aí que os ingressos originalmente destinados aos rubro-negros ficarão disponíveis para compra.



*LANCEPRESS