Luan treina, mas ainda não é relacionado para jogo do Atlético-MG 

Não será desta vez que Roger Machado contará com Luan na equipe do Atlético-MG. Esperado com ansiedade pela torcida e treinando normalmente com o restante do grupo, o meia-atacante segue fora da escalação para os jogos de 2017.

O atleta se recupera de um problema no joelho direito e não apareceu entre os relacionados para o jogo contra o Villa Nova, neste sábado (3), às 16h30 (de Brasília), no estádio Independência.

— Luan voltou a treinar essa semana. Ele teve uma boa resposta. Mas vamos trabalhar para que ele tenha o melhor condicionamento possível no retorno. Neste jogo eu não terei o Luan, mas ele em breve nos ajudará — disse Roger.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Giovanni, Uilson e Cleiton

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Danilo, Carlos César e Leonan

Zagueiros: Leonardo Silva, Gabriel, Felipe Santana e Nathan

Volantes: Elias, Yago, Ralph e Cícero

Meias: Otero, Cazares e Carlos Eduardo

Atacantes: Robinho, Fred, Rafael Moura e Clayton

