Manchester City avança na Copa da Inglaterra com goleada sobre o Huddersfield Town

Futebol inglês

O Manchester City não teve dificuldades nesta quarta-feira e venceu o Huddersfield Town por 5 a 1 no Etihad Stadium. A partida foi válida pelo replay da Copa da Inglaterra, já que as equipes empataram em 0 a 0 no primeiro jogo. Agora, a equipe enfrenta o Middlesbrough na próxima fase. O confronto acontece apenas no sábado, dia 11, às 9h15min (de Brasília).



Os Citizens começaram melhor, tocando a bola e tiveram duas oportunidades de abrir o placar em cinco minutos. No entanto, aos seis, o Huddersfield partiu em velocidade, Billing recebeu na entrada da área e rolou para Bunn que, livre pela esquerda da área, chutou rasteiro e mandou por baixo de Claudio Bravo para fazer o gol.

Leia mais:

Lazio bate a Roma e abre vantagem na semifinal da Copa da Itália

Luis Enrique anuncia que deixará o Barcelona no fim da temporada

Borussia Mönchengladbach vence Hamburgo e avança à semifinal



Aos 29 minutos, Sané deixou tudo igual. Sterling recebeu lançamento na direita, pedalou para cima da marcação de dois adversários, chutou cruzado, e Sané apareceu livre no meio da área para empurrar para o gol aberto.



Pouco depois, aos 34, Otamendi caiu na disputa com Stankovic e o árbitro assinalou a penalidade. Agüero foi para a cobrança e virou para o time de Manchester. Três minutos depois, Zabaleta recebeu passe de Agüero e fez o terceiro do City.



No segundo tempo, os comandados de Pep Guardiola ainda voltaram a marcar. Aos 28 minutos, Zabaleta abriu na direita para Sterling, o inglês fez o cruzamento rasteiro e Agüero desviou na primeira trave para fazer 4 a 1. Aos 45, Iheanacho marcou o seu para fechar o placar em Manchester.



Agora, o Manchester City volta a campo para enfrentar o Sunderland, no dia 5, domingo, fora de casa. A partida, válida pelo Campeonato Inglês, será às 13h (de Brasília).



*LANCEPRESS