Manchester City empata com o Stoke pelo Campeonato Inglês

Futebol

Em jogo antecipado da 28ª rodada do Campeonato Inglês, o Stoke City foi bravo no Etihad Stadium, segurou a enorme pressão do Manchester City e ficou no empate por 0 a 0 nesta quarta-feira.



Com esse resultado, o time de Pep Guardiola cai para a terceira posição, com 56 pontos, o mesmo número do Tottenham, segundo. As duas equipes estão dez pontos atrás do líder Chelsea. Os visitantes continuaram na nona colocação.



No primeiro tempo, os visitantes pressionaram o time da casa e assustaram em duas oportunidades. O City tinha 72% de posse de bola, mas pouco conseguiu criar. A partida foi bastante movimentada, mas o goleiro do Stoke pouco trabalhou.



Na segunda etapa, o cenário mudou e os Citzens foram para a pressão, sem deixar o Stoke criar nenhuma chance. Porém, não conseguiram colocar a bola na rede dos visitantes.



O próximo desafio do Manchester City será pelas quartas de final da Copa da Inglaterra, contra o Middlesbrough, sábado, às 9h15 (de Brasília). Depois disso, a equipe faz o jogo de volta contra o Monaco, nas oitavas de final da Liga dos Campeões, dia 15, às 16h45.



Já o Stoke City espera até o dia 18, sábado, para enfrentar o líder Chelsea, no Britannia Stadium, às 12h (de Brasília).