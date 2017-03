Maradona anuncia que será embaixador do futebol chinês

Ex-camisa 10

Diego Armando Maradona será o novo embaixador do futebol chinês. O ex-jogador argentino anunciou nesta quinta-feira que aceitou o convite da Federação de Futebol do país, após a contratação do inglês David Beckham para ser assessor técnico.

– Obrigado senhora Tang Qinghui (sua empresária no país asiático) pela oportunidade que me dá de trabalhar na China. Estou extremamente agradecido – disse "El Pibe".



Matias Morla, advogado do argentino, explicou que o contrato com a Super Liga Chinesa prevê que ele faça a promoção do futebol do país.



– Diego seria encarregado de palestrar em diferentes escolas, é um projeto importantíssimo e que sem dúvidas poderia marcar um antes e um depois numa potência como a China.



