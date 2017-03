Marcada para este domingo, partida entre Guarani e Pelotas é adiada após alagamento de estádio

Venâncio Aires

A partida entre Guarani e Pelotas, que estava marcada para acontecer neste domingo às 11h, em Venâncio Aires, foi adiada por conta da chuvarada. O estádio do Guarani, Edmundo Feix, que receberia o jogo ficou alagado após o temporal que iniciou no Estado nesta madrugada.



Leia mais

Chuva alaga Alfredo Jaconi, mas Juventude x Inter segue confirmado

Grêmio estreia diante do Vitória-PE no Brasileirão feminino

Andy Murray cai para qualifier na segunda rodada do Masters 1000



Foto: Reprodução / Esporte Clube Pelotas

A Federação Gaúcha de Futebol informou que a nova data da partida será definida nos próximos dias. Nas redes sociais, os clubes se manifestaram sobre o cancelamento do confronto e avisaram sobre o adiamento do jogo. Guarani e Pelotas disputam na Divisão de Acesso do Gauchão 2017.

A partida entre Guarani e Pelotas será remarcada para uma data a ser definida entre as diretorias. A chuva não pára em Venâncio Aires! — EC Guarani (@GuaraniRS) 12 de março de 2017

Estádio Edmundo Feix totalmente alagado, arbitragem cancelou a partida, que deve ter uma nova data marcada amanhã. pic.twitter.com/fjCn3CqnCZ — E. C. Pelotas (@ECPelotas) 12 de março de 2017