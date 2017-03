Marcelo Moreno lamenta derrota da Bolívia para a Colômbia: "Dói"

Eliminatórias

A equipe mista da Bolívia bem que tentou, mas uma penalidade na parte final do duelo contra a Colômbia acabou decretando a vitória dos donos da casa por 1 a 0 em partida realizada nesta quinta-feira no Estádio Metropolitano de Barranquilla. E um dos atletas que saiu aparentemente mais chateado com o resultado foi o experiente centroavante Marcelo Moreno, ex-Grêmio. Em entrevista logo na saída do gramado, o camisa 9 da La Verde lamentou o resultado:

— Me dá muita tristeza, muita raiva perder dessa maneira, marcando contra nós um pênalti faltando cinco minutos (para o fim da partida). O sacrifício que fizemos para defender, de tentar atacar nas poucas vezes que tivemos a bola e perder assim¿ realmente dói, mas precisamos levantar a cabeça para a próxima partida contra a Argentina.

Sem ter nenhuma possibilidade matemática de chegar à Copa do Mundo da Rússia, o técnico Mauricio Soria preferiu poupar diversos nomes do plantel boliviano na derrota de quinta — casos de Alejandro Chumacero e Pablo Escobar, por exemplo — para fazer alguns testes com jovens valores do futebol local.

Na próxima terça-feira, a Bolívia recebe no Estádio Hernando Siles um adversário que tem sido impiedoso nos últimos quatro confrontos. Somados os encontros válidos como amistosos, pelas Eliminatórias e na Copa América Centenário, foram quatro vitórias argentinas, com 17 gols da albiceleste e nenhum gol boliviano.