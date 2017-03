Márcio Bressani: todos ganhamos o Gre-Nal

De Fora da Área

O Grêmio dominou o primeiro tempo, abrindo o placar com aparente facilidade. O Inter voltou melhor na segunda etapa, virando o jogo em dois minutos. O empate no final do jogo traduziu o desempenho dos times em campo. Foi, sem dúvida, um baita clássico.

Nas arquibancadas, torcidas da casa, visitante e mista em sintonia com o que o espetáculo tem de melhor: alegria, provocações sadias e apoio aos seus times. Jogadores mantiveram a rivalidade acesa durante os 90 minutos, como sempre se espera. Antes e depois, clima de respeito e civilidade, até de amizade salutar entre colegas de profissão.

Não foi diferente com as direções de ambos os clubes, com cordiais manifestações públicas, sempre deixando clara a pretensão de vitória de parte a parte. Tudo de acordo com o que a campanha #aTorcidaPodeSerMaior, lançada em conjunto entre Ministério Público, Grêmio e Inter, está propondo aos torcedores da dupla.

Por certo, aqueles grupos que compõem a minoria, não dispostos à convivência pacífica nos estádios de futebol, estão ficando deslocados nessa lógica de convivência cidadã, sendo cada vez mais identificados e responsabilizados por conta disso, nos termos da lei. Nos dias de hoje, infelizmente, há quem viva na busca permanente pelo protagonismo e pelo atendimento do interesse meramente pessoal, mesmo que com ações negativas.

Nesse contexto, o papel da imprensa e, em especial, das pessoas de bem da sociedade gaúcha (absoluta maioria!), no sentido de cuidar daquilo que lhes é mais importante, se torna cada vez mais relevante e está previsto no Estatuto do Torcedor:

"Art.1º-A. A prevenção da violência nos esportes é de responsabilidade do poder público, das confederações, federações, ligas, clubes, associações ou entidades esportivas, entidades recreativas e associações de torcedores, inclusive de seus respectivos dirigentes, bem como daqueles que, de qualquer forma, promovem, organizam, coordenam ou participam dos eventos esportivos."

Portanto, fica o convite para participação nesse processo de ruptura com a cultura ultrapassada de violência e de permissividade negativa. Apoie o seu time e dê exemplo positivo aos seus amigos e familiares, independente da paixão clubística. Que consigamos continuar curtindo e ganhando os próximos jogos.

