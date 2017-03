Marcos Guilherme: "Estava tudo certo para jogar no Flamengo"

Mercado

Agora no Dínamo Zagreb, o meia-atacante Marcos Guilherme contou que tinha um acordo para jogar no Flamengo neste ano. Aos 21 anos, o jogador está emprestado ao clube europeu por 18 meses.



- Foram dois meses de negociação com Flamengo. Fiquei no meio disso tudo e querendo que resolvesse tudo o quanto antes. De última hora, apareceu o Dínamo com uma proposta em dois dias. Estava tudo certo e preparado para ir jogar no Flamengo. Me falaram que aceitaram a proposta e no dia seguinte arrumei as malas para ir embora para o Croácia - disse o atleta à ESPN Brasil.

Já sem clima para permanecer no Atlético-PR neste ano, Marcos Guilherme conta que ouviu conselhos de pessoas mais experientes antes de aceitar a proposta para defender o Dínamo.



- Quando surgiu o Dínamo, fui pesquisar tudo, como era a cidade, o clube, quem já tinha jogado por lá. Fucei tudo para saber se era um bom lugar, perguntei ao Autuori se conhecia. Falei com o Lucho também e só tive boas respostas, por isso também que decidi aceitar. Vi que todos falavam bem do clube e da cidade. Não tinha razão para não vir - comentou à ESPN Brasil.