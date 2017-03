Mark Hunt quer medidas duras contra o doping no MMA e diz que foi forçado pelo UFC a lutar

Posição firme

O lutador Mark Hunt vive uma fase de péssimo relacionamento com o UFC. O neozelandês de 42 anos não se conforma com a conivência, em sua avaliação, da organização com casos de doping. Hunt foi derrotado por Brock Lesnar no UFC 200, e a luta ficou sem resultado depois que o americano foi pego em um exame antidoping. Neste sábado, ele volta ao octógono para enfrentar Alistair Overeem — que também tem um histórico de doping na carreira.

De acordo com Hunt, ele foi forçado a lutar no UFC 209, apesar de travar uma batalha jurídica com a organização. Ele ainda tem mais cinco lutas no contrato com a organização.

Leia mais:

Claudia Gadelha é confirmada em duelo contra polonesa no UFC 212

Bisping cita "legado" para explicar luta com St. Pierre

Cris Cyborg diz que luta com Ronda Rousey "nunca vai acontecer"

— Eu fui forçado a lutar no UFC 209. Me disseram que eu estaria quebrando o contrato se não aceitasse a luta. Por que a minha família deve ser penalizada depois de eu trabalhar tanto? Eles merecem as melhores coisas da vida, porque eu me matei para que eles tivessem isso tudo. Eu não fiz nada errado, então por que eu sou tratado como quem errou? O meu adversário é que trapaceou. Ele e todos os outros deveriam ser colocados num pedestal e serem vistos como trapaceiros, que não deveriam estar aqui. Mas vou processar qualquer adversário meu que seja flagrado em exames antidoping e receba a sua bolsa. Eu não entendo e não aceito a trapaça. Por que eu deixaria que alguém me roubasse? De forma alguma — garantiu, na coletiva de imprensa antes do evento.

O neozelandês pede que o lutador pego no exame antidoping perca a sua bolsa — e que o dinheiro vá para a conta do seu adversário.

— Após ser flagrado por doping pela Usada, toda a sua bolsa do lutador dopado deveria ir para o adversário. Se isso não acontece, você está pagando por uma trapaça. As coisas não deveriam ser assim. Se você comete um crime, tem que pagar por isso. Eles preferem pagar o trapaceiro, mas isso está errado. Agora o UFC não fala mais comigo, a conversa acontece entre nossos advogados. Tudo o que eu peço é que seja colocada uma cláusula que determine que, após ser processado pela Usada, todo o dinheiro de um lutador flagrado no doping seja dado ao que não se dopou — argumentou.

Hunt tem 12 vitórias, 10 derrotas, um empate e uma luta sem resultado na carreira no MMA. No UFC desde 2010, ele tem sete vitórias, quatro derrotas, um empate e uma luta sem resultado na organização americana.