Mau tempo cancela regatas do Sul-americano de 470 em Porto Alegre

Vela na Capital

A forte chuva e ventos irregulares impediram a realização das regatas previstas para esta sexta-feira no Sul-americano da classe 470. As 13 tripulações foram até a raia de Ipanema, mas depois de algum tempo de espera na água a Comissão de Regata ordenou que todos retornassem para terra com a entrada de um temporal no Guaíba.

O Sul-americano começou na quinta-feira com a disputa de três regatas. A dupla gaúcha do Veleiros do Sul formada por Geison Mendes e Gustavo Thiesen terminou o dia na liderança com as classificações: 2º + 1º + 1º.

– Nós procuramos fazer o melhor porque sabemos o quanto é importante começarmos bem o campeonato. Hoje as condições não permitiram a disputa de nenhuma regata e vamos ver amanhã como estará o tempo – comentou o timoneiro Geison Mendes.

*ZHESPORTES